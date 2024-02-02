Рыжова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1883
Дата смерти03.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1883
Отец: Михаил Антонович (1855)
Мать: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.11.1908
Сын: Рыжов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1911
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич
Смерть
03.04.1942