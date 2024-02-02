Рыжова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжова Анастасия Михайловна

Рыжова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1883

Дата смерти

03.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1883

Отец: Михаил Антонович (1855)

Мать: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Рыжов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.05.1911

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай Дмитриевич

Смерть
03.04.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close