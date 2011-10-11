Нуруллин Фаниль Фирдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллин Фаниль Фирдусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1991

Отец: Нуруллин Фирдус Аухатович

Мать: не указана

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