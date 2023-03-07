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Булатова Ксения Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Емельян Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Булатов Иван Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Булатов Иван (мл) Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Булатов Иван (3-й) Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Михаил Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Булатов Тимофей Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Агафья Артемьева

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Булатов Семен Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Булатов Афанасий Артемьев

Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Артемий Самойлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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