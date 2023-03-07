Булатова Ксения Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Булатов Иван (мл) Артемьев
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Булатов Иван (3-й) Артемьев
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Агафья Артемьева
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Булатов Афанасий Артемьев
Отец ребёнка: Булатов Артемий Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858