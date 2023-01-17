Ламздорф Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1845
Дата смерти19.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845
Смерть
19.03.1907
г. Сан-Ремо, Италия
Место жительства
По 1907
г. Сан-Ремо, Италия