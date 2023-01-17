Ламздорф Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламздорф Владимир Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.01.1845

Дата смерти

19.03.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.03.1907
г. Сан-Ремо, Италия
Место жительства
По 1907
г. Сан-Ремо, Италия
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