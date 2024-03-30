Корепанов Иван Григорьевич
Место рожденияВерх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Корепанов Григорий Фёдоров
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Корепанов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878 ст.
Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889 ст.
Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно