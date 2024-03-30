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Корепанов Иван Григорьевич

Место рождения

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Корепанов Григорий Фёдоров

Мать: не указана

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Корепанов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Корепанов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Корепанов Борис Иванович

Мать ребёнка: Корепанова Аксинья Данилова

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепанова Аксинья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
земледелие
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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