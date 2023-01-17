Быстров Антоний (Николай) Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.10.1858
Дата смерти16.07.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1882
Место жительства
С 1882 по 1888
Место жительства
С 1888 по 1890
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1890 по 1907
Место жительства
С 1907 по 1910
Место жительства
С 1910 по 1921
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1921 по 1932
Смерть
16.07.1932