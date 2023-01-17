Быстров Антоний (Николай) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Антоний (Николай) Михайлович

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Место рождения

Нюба, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.10.1858

Дата смерти

16.07.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюба, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
По 1882
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1888
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1888 по 1890
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1890 по 1907
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1907 по 1910
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1921
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1921 по 1932
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
16.07.1932
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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