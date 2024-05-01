Субботин Дорофей Андронович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботин Дорофей Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Субботин Андрон Степанович

Мать: Субботина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Дарья Памфиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Кулаковская вол, д. Сальниково
Рождение ребёнка
1908

Сын: Субботин Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Субботина) Антонида Дорофеевна

Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Субботина) Екатерина Дорофеевна

Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна

Смерть
После 1923

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