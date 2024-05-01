Субботин Дорофей Андронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Субботин Андрон Степанович
Мать: Субботина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Кулаковская вол, д. Сальниково
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Субботина) Антонида Дорофеевна
Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Субботина) Екатерина Дорофеевна
Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Дарья Памфиловна
Смерть
После 1923