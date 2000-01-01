Гулько Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Гулько Аникей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Лунина Светлана
Мать ребёнка: Гулько Анастасия
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулько Анастасия
Рождение ребёнка
20.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гулько Анастасия
Харьков
Смерть
Неизвестно
пос. Высокий, Харьковская обл.
Причина смерти: Несчастный случай