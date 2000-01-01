Гулько Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулько Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гулько Аникей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Лунина Светлана

Мать ребёнка: Гулько Анастасия

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гулько Анастасия

Рождение ребёнка
20.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гулько Анастасия

Харьков
Смерть
Неизвестно
пос. Высокий, Харьковская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
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