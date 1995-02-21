Непомнящих (Непомнящих) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепомнящих (Непомнящих) Марфа Ивановна

Непомнящих (Непомнящих) Марфа Ивановна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

05.01.1919

Дата смерти

21.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919

Отец: Иван

Мать: Мать Марфы Ивановны

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Куценко Галина Петровна

Отец ребёнка: Петр

Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Смерть
21.02.1995
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти I-АП № 264664 выдано 21 февраля 1985г. Отдел ЗАГС Исполкома Ялтинского городского совета. Запись № 251 от 21-02-1995
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Крым, город Ялта, ул Блюхера 34, сектор 41 | Старое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close