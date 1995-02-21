Непомнящих (Непомнящих) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1919
Дата смерти21.02.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919
Отец: Иван
Мать: Мать Марфы Ивановны
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Куценко Галина Петровна
Отец ребёнка: Петр
Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Смерть
21.02.1995
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца | Свидетельство о смерти I-АП № 264664 выдано 21 февраля 1985г. Отдел ЗАГС Исполкома Ялтинского городского совета. Запись № 251 от 21-02-1995
Похороны
Неизвестно
Крым, город Ялта, ул Блюхера 34, сектор 41 | Старое кладбище