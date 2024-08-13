Власов Иван Игнатович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Власова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Власова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Власова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Смерть
1787