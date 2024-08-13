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Власов Иван Игнатович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Власов Игнат Семенович

Мать: Власова (Теплякова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767

Сын: Власов Никита Иванович

Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Власова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Власов Аврам Иванович

Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Власова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Власова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1787
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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