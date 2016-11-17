Фомина Мария Андреевна
Место рожденияд. Беляковская Елань, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Дата рождения27.03.1909
Дата смерти06.02.1990
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
27.03.1909
Отец: Фомин Андрей Филипович
Мать: Александра Афонасьевна
д. Беляковская Елань, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.10.1934
Дочь: Исакова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Исаков Алексей
д. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Смерть
06.02.1990
п.Юшала, Талицкого р-она, Свердловской обл.