Фомина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Мария Андреевна

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Место рождения

д. Беляковская Елань, Талицкого р-она, Свердловской обл.

Дата рождения

27.03.1909

Дата смерти

06.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1909

Отец: Фомин Андрей Филипович

Мать: Александра Афонасьевна

д. Беляковская Елань, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.10.1934

Дочь: Исакова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Исаков Алексей

д. Журавлева, Талицкого р-она, Свердловской обл.
Смерть
06.02.1990
п.Юшала, Талицкого р-она, Свердловской обл.
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