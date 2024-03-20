Пуганцов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуганцов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Пуганцов Иван

Мать: Пуганцова Василиса

Рождение ребёнка
07.10.1934

Дочь: Михайлова Серафима

Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
22.12.1942

Сын: Пуганцов Петр

Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
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