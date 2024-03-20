Пуганцов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Пуганцов Иван
Мать: Пуганцова Василиса
Рождение ребёнка
07.10.1934
Дочь: Михайлова Серафима
Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
22.12.1942
Сын: Пуганцов Петр
Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуганцова Прасковья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно