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Назаров Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Назаров Василий Евстафьевич

Мать: Назарова Ирина Павловна

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Назаров Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клишина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анастасия Васильевна

Смерть
?.06.1941
Причина смерти: Пропал без вести
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