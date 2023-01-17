Назаров Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
08.09.1928
Сын: Назаров Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клишина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: Пропал без вести