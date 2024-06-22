Колпакова Ирина Епифанова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова Ирина Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Данила Митрофанов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Колпакова) Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Колпакова) Васса Данилова

Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колпаков Яков Данилов

Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Колпакова) Устинья Данилова

Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов

Смерть
Неизвестно

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