Колпакова Ирина Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Колпакова) Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Колпакова) Васса Данилова
Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Колпакова) Устинья Данилова
Отец ребёнка: Колпаков Данила Митрофанов
Смерть
Неизвестно