Тайлашева (Кононова) Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
Дата смерти02.12.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Отец: Кононов Георгий
Мать: Кононова Дарья
Рождение ребёнка
20.06.1968
Дочь: Литвинова Дина Владимировна
Отец ребёнка: Тайлашев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
28.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тайлашев Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2021