Тайлашева (Кононова) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТайлашева (Кононова) Екатерина Георгиевна

Тайлашева (Кононова) Екатерина Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Дата смерти

02.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: Кононов Георгий

Мать: Кононова Дарья

Рождение ребёнка
20.06.1968

Дочь: Литвинова Дина Владимировна

Отец ребёнка: Тайлашев Владимир Анатольевич

Бондарка, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тайлашев Владимир Анатольевич

Бондарка, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайлашев Владимир Анатольевич

Смерть
02.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close