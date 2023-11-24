Крез (Крез) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крез (Крез) Виктория Викторовна

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

29.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Михаил

Рождение ребёнка
18.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Михаил

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