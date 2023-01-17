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Кистанов Алексей Васильевич

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Место рождения

с. Ананьево Иссык-Кульской области/г. Каракол (Пржевальск)

Дата рождения

17.05.1927

Дата смерти

21.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927

Отец: Кистанов Василий Яковлевич

Мать: Кистанова Наталья Степановна

с. Ананьево Иссык-Кульской области/г. Каракол (Пржевальск)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистанов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кистанова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кистанова Евгения Ивановна

Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
21.07.1971
Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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