Кистанов Алексей Васильевич
Место рожденияс. Ананьево Иссык-Кульской области/г. Каракол (Пржевальск)
Дата рождения17.05.1927
Дата смерти21.07.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1927
с. Ананьево Иссык-Кульской области/г. Каракол (Пржевальск)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кистанова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
21.07.1971
Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область