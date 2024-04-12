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Костыгин Иоанн Павлович

Место рождения

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Костыгин Павел

Мать: Костыгина Христина Иоанновна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Костыгин Алексей Иоаннович

Мать ребёнка: Костыгина Августа Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Костыгина Ольга Иоанновна

Мать ребёнка: Костыгина Августа Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костыгина Августа Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево
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