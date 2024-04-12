Костыгин Иоанн Павлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Костыгин Павел
Рождение ребёнка
1911
Сын: Костыгин Алексей Иоаннович
Мать ребёнка: Костыгина Августа Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Костыгина Ольга Иоанновна
Мать ребёнка: Костыгина Августа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево