Ефремов Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Тимофей Александрович

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ефремов (переведен В 1828) Александр Ильич

Мать: Ефремова Наталья Филипповна

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефремов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неонилла Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефремова Александра Федоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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