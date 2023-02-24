Ефремов Тимофей Александрович
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефремов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неонилла Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефремова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Евдокия
Смерть
Неизвестно