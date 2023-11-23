Абиссов Евграф Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1794
Отец: (Абиссов) Борис Никитин
Мать: Агриппина Федорова
Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Андреева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Абиссов Афанасий Евграфов
Мать ребёнка: Елена Андреева
Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Абиссова) Прасковья Евграфова
Мать ребёнка: Елена Андреева
Смерть
Неизвестно