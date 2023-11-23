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Абиссов Евграф Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: (Абиссов) Борис Никитин

Мать: Агриппина Федорова

Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Андреева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Абиссов Афанасий Евграфов

Мать ребёнка: Елена Андреева

Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Абиссова) Прасковья Евграфова

Мать ребёнка: Елена Андреева

Смерть
Неизвестно

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