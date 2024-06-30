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Солдатов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Яков Лаврентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1870

Дочь: Солдатова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1873

Дочь: Солдатова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно

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