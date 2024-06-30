Солдатов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солдатов Яков Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1870
Дочь: Солдатова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
23.02.1873
Дочь: Солдатова Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно