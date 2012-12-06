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Евстигнеев Максим Михайлович
Евстигнеев Максим Михайлович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Евстигнеев Михаил Викторович
1988 г.р.
Мать
Бугакова Анна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2012
Отец:
Евстигнеев Михаил Викторович
Мать:
Бугакова Анна Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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