Коновалов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Коновалов Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1934
Жена: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
25.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Иван
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Василий
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Смерть
Неизвестно