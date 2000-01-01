Коновалов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Коновалов Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1934

Жена: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
25.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Василий

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Смерть
Неизвестно
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