Еланцев Гаврила Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрепина
Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еланцева Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Еланцев Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна
Смерть
Неизвестно