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Еланцев Гаврила Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрепина

Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еланцева Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна

Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Еланцев Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Еланцева Анисья Фирстовна

Смерть
Неизвестно

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