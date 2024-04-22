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Савичев Александр Васильевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

09.08.1909

Дата смерти

06.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1909

Отец: Савичев Василий Михайлович

Мать: Савичева Анна Анфиногенова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Савичев Александр Александрович

Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Савичев Лев Александрович

Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савичева Евстолия Николаевна

Смерть
06.12.1941
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