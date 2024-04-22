Савичев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1909
Дата смерти06.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1909
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Савичев Александр Александрович
Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Савичев Лев Александрович
Мать ребёнка: Савичева Евстолия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1941