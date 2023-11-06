Турков Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1875
Сын: Турков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1878
Сын: Турков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Турков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Турков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Турков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно