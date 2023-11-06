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Турков Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Туркова Стефанида Филипповна

Рождение ребёнка
22.11.1875

Сын: Турков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1878

Сын: Турков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Турков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Турков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Турков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Турков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Туркова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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