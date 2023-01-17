Полякова (Макеева) Дарья Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лаптева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Полякова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Полякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно