Полякова (Макеева) Дарья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Макеева) Дарья Дементьевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Поляков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лаптева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Полякова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Полякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Поляков Петр Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Яковлевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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