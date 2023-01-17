Иванова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Иванов Семен
Рождение ребёнка
?.08.1925
Отец ребёнка: Иванов Семен
Рождение ребёнка
С 1927 по 1930
Дочь: Иванова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Иванов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Семен
Смерть
После 1950