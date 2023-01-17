Иванова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Иванов Семен

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.08.1925

Сын: Иванов Евгений Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
С 1927 по 1930

Дочь: Иванова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Иванов Семен

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Семен

Смерть
После 1950
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