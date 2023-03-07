Бастрыкина Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Бастрыкин Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бастрыкин Конон Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Христина Максимовна
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно