Рузанов (Рюся) Самуил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Рюся Матвей Самоилов
Мать: Рюся Юлиана Фридриховна
Бракосочетание
16.03.1903
Рождение ребёнка
27.01.1904
Дочь: Федотайнен Ульяна Самуиловна
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1909
Дочь: Елена Самуиловна
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Восп: Павел Маунонен, Елена Маунонен, Настя Яковлева
Рождение ребёнка
04.09.1913
Дочь: Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Воспр: Елена Михайлова Маунунен урож.Тамминнен
Рождение ребёнка
08.06.1916
Дочь: Екатерина Самуиловна
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дашкина Ольга Самуиловна
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1923
Сын: Рузанов Михаил Самуилович
Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна
Смерть
1956