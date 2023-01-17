Рузанов (Рюся) Самуил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов (Рюся) Самуил Матвеевич

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Рюся Матвей Самоилов

Мать: Рюся Юлиана Фридриховна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
16.03.1903

Жена: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1904

Дочь: Федотайнен Ульяна Самуиловна

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1909

Дочь: Елена Самуиловна

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Павел Маунонен, Елена Маунонен, Настя Яковлева
Рождение ребёнка
04.09.1913

Дочь: Анна Самуиловна

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Воспр: Елена Михайлова Маунунен урож.Тамминнен
Рождение ребёнка
08.06.1916

Дочь: Екатерина Самуиловна

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дашкина Ольга Самуиловна

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Рузанов Михаил Самуилович

Мать ребёнка: Рузанова Мария Михайловна

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Смерть
1956
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