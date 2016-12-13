Цыганкова (Пынкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Пынкова) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1930

Дата смерти

13.12.2016

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
1957

Сын: Цыганков Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Цыганков Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бор
Смерть
13.12.2016
Похороны
Неизвестно
Вербовский
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