Цыганкова (Пынкова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1930
Дата смерти13.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
1957
Сын: Цыганков Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Цыганков Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бор
Смерть
13.12.2016
Похороны
Неизвестно
Вербовский