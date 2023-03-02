(Веселкина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кожемякин Василий Семенович
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
03.08.1931
Сын: Кожемякин Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суменкова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Николай Семенович
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Леонид Семенович
Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно