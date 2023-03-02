(Веселкина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Веселкина) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кожемякин Василий Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кожемякин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1931

Сын: Кожемякин Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суменкова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Николай Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Леонид Семенович

Отец ребёнка: Кожемякин Семен Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Семен Савельевич

Смерть
Неизвестно
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