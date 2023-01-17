Попова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1916
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Попова Алексей
Рождение ребёнка
29.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попова Алексей
Рождение ребёнка
28.06.1929
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Попова Алексей
Рождение ребёнка
29.09.1932
Сын: Попов Георгий
Отец ребёнка: Попова Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попова Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Попова Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попова Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Попова Алексей
Смерть
1947
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Коминтерновское клабище г.Воронеж