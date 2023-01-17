Попова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1916

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Попова Алексей

Рождение ребёнка
29.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попова Алексей

Рождение ребёнка
28.06.1929

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Попова Алексей

Рождение ребёнка
29.09.1932

Сын: Попов Георгий

Отец ребёнка: Попова Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Попова Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Попова Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попова Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Попова Алексей

Смерть
1947
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновское клабище г.Воронеж
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