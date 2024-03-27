Гумерова (Анварова) Хафизя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумерова (Анварова) Хафизя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумеров Мухаметриза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гумеров Мухаметриза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гумеров Мухаметриза

Смерть
Неизвестно
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