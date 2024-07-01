Von Veh (Muller) Olga Caroline Sussette
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1884
Сын: Von Veh Eugenie
Отец ребёнка: Фе Александр Karl
Рождение ребёнка
29.12.1891
Дочь: Фе (Von Veh) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Фе Александр Karl
Смерть
Около 1892