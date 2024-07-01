Von Veh (Muller) Olga Caroline Sussette Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Veh (Muller) Olga Caroline Sussette

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1884

Сын: Von Veh Eugenie

Отец ребёнка: Фе Александр Karl

Рождение ребёнка
29.12.1891

Дочь: Фе (Von Veh) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Фе Александр Karl

Смерть
Около 1892

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