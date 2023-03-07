Салтыков Мирон (Миронко) Васильев
Место рожденияпоч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Салтыков Василий (Васка) Остафьев
Мать: не указана
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно