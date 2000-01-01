Трефилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Трефилий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
17.06.1832
Сын: Трефилов Василий Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Надежда Зиновьевна
Бракосочетание
1835
Жена: Трефилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1836
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1839
Сын: Трефилов Иван Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1840
Сын: Трефилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1842
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Благовещенской церкви, село Благовещенское Варнавинского уезда Костромской губернии.