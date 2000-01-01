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Трефилов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Трефилий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
1831

Жена: Трефилова Надежда Зиновьевна

Рождение ребёнка
17.06.1832

Сын: Трефилов Василий Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Надежда Зиновьевна

Бракосочетание
1835

Жена: Трефилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1836

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1839

Сын: Трефилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1840

Сын: Трефилов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1842

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Трефилова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Благовещенской церкви, село Благовещенское Варнавинского уезда Костромской губернии.
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