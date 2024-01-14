Прокудин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокудин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1992

Сын: Прокудин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Прокудина Елена Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Прокудина Елена Александровна

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