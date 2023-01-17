(Скареднова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скареднова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Скареднов Василий Козьмин

Отец ребёнка: Скареднов Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Скареднова Прасковья Козьмина

Отец ребёнка: Скареднов Козьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Козьма Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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