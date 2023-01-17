(Скареднова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Скареднов Василий Козьмин
Отец ребёнка: Скареднов Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Скареднова Прасковья Козьмина
Отец ребёнка: Скареднов Козьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область