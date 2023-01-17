Костюнина (Сидоренко) Алла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1946
Рождение ребёнка
03.10.1973
Дочь: Будар Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Костюнин Виктор
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Костюнин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюнин Виктор
Смерть
Неизвестно