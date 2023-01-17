Костюнина (Сидоренко) Алла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюнина (Сидоренко) Алла Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1946

Отец: Сидоренко Афанасий Маркович

Мать: Сидоренко Галина Прокофьевна

Рождение ребёнка
03.10.1973

Дочь: Будар Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Костюнин Виктор

Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Костюнин Виктор

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюнин Виктор

Смерть
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
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