Царёва Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва Ираида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Виктор Дмитриевич

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Виктор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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