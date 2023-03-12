Царёва Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Виктор Дмитриевич
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно