Лидия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савоськина Нина Семёновна
Отец ребёнка: Савоськин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоськин Евгений Семёнович
Отец ребёнка: Савоськин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Альбина Семёновна
Отец ребёнка: Савоськин Семён
Смерть
Неизвестно