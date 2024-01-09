Лидия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛидия Филипповна

Лидия Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савоськина Нина Семёновна

Отец ребёнка: Савоськин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоськин Евгений Семёнович

Отец ребёнка: Савоськин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Альбина Семёновна

Отец ребёнка: Савоськин Семён

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close