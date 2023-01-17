Логвинов Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинов Тимофей Герасимович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Логвинов Герасим Иванович

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Логвинова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Сторожевская Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Логвинов Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Логвинов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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