Логвинов Тимофей Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Логвинов Герасим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Логвинова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Сторожевская Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Логвинов Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Логвинов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно