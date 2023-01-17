Шаманин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1905
Дата смерти18.09.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905
Отец: Шаманин Василий Егорович
Мать: Шаманина Ефросинья
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Шарабрина Клара Васильевна
Мать ребёнка: Шаманина Христина Владимировна
Рождение ребёнка
26.04.1931
Сын: Шаманин Нариман Васильевич
Мать ребёнка: Шаманина Христина Владимировна
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.09.1941
Причина смерти: На войне