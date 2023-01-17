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Шаманин Василий Васильевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.01.1905

Дата смерти

18.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905

Отец: Шаманин Василий Егорович

Мать: Шаманина Ефросинья

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Шарабрина Клара Васильевна

Мать ребёнка: Шаманина Христина Владимировна

Рождение ребёнка
26.04.1931

Сын: Шаманин Нариман Васильевич

Мать ребёнка: Шаманина Христина Владимировна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.09.1941
Причина смерти: На войне
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