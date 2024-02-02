Акилина Петрова
Место рожденияс.Венюково
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Пётр Никитин
Мать: Дарья Фёдорова
с.Венюково
Бракосочетание
02.10.1818
Муж: Трофим Архипов
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
02.02.1834
Дочь: Макеева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Архипов
д. Покрова Экономической волости
Смерть
До 1855