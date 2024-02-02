Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Петрова

Место рождения

с.Венюково

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Пётр Никитин

Мать: Дарья Фёдорова

с.Венюково
Бракосочетание
02.10.1818

Муж: Трофим Архипов

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
02.02.1834

Дочь: Макеева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Архипов

д. Покрова Экономической волости
Смерть
До 1855
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