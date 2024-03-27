Гайнетдинова (Ильясова) Асьма Идрисовна
Место рожденияд.Кайбицы Буинского района
Дата рождения1911
Дата смерти15.01.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ильясов Идрис
Рождение ребёнка
15.12.1930
Рождение ребёнка
12.12.1933
Рождение ребёнка
25.08.1936
Рождение ребёнка
12.02.1939
Рождение ребёнка
07.01.1941
Смерть
15.01.1994