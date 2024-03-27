Гайнетдинова (Ильясова) Асьма Идрисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинова (Ильясова) Асьма Идрисовна

Место рождения

д.Кайбицы Буинского района

Дата рождения

1911

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ильясов Идрис

Мать: Ильясова Хадича Багаветдиновна

Рождение ребёнка
15.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнетдинов Нургали Садриевич

Рождение ребёнка
12.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнетдинов Нургали Садриевич

Рождение ребёнка
25.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнетдинов Нургали Садриевич

Рождение ребёнка
12.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнетдинов Нургали Садриевич

Рождение ребёнка
07.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнетдинов Нургали Садриевич

Смерть
15.01.1994

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