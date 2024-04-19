Карцева (Сухаренко) Зинаида Федоровна
Место рожденияАлтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Дата рождения23.10.1937
Дата смерти20.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937
Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: Карцева Любовь Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемеровская область Тяжинский район с. Прокопьево
Рождение ребёнка
15.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
05.07.1963
Дочь: Некрылова Ирина Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.1991
Новосибирская область, с. Довольное