Карцева (Сухаренко) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарцева (Сухаренко) Зинаида Федоровна

Карцева (Сухаренко) Зинаида Федоровна

avatar

Место рождения

Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж

Дата рождения

23.10.1937

Дата смерти

20.01.1991

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937

Отец: Сухаренко Федор Алексеевич

Мать: Кобзарь Евдокия Сергеевна

Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: Карцева Любовь Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемеровская область Тяжинский район с. Прокопьево
Рождение ребёнка
15.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
05.07.1963

Дочь: Некрылова Ирина Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.1991
Новосибирская область, с. Довольное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close