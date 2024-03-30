Язев Стефан Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Язев Ефимий Авраамович
Мать: Язева Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Язев Иван Стефанович
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1868
Дочь: Язева Анисия Стефановна
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Язева Наталия Яковлевна
Смерть
Неизвестно