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Язев Стефан Ефимович

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Язев Ефимий Авраамович

Мать: Язева Татиана Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Язев Иван Стефанович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.12.1868

Дочь: Язева Анисия Стефановна

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Наталия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
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