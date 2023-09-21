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Некрасов Евлампий Васильевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Некрасов Георгий Евлампиевич

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Некрасов Николай Евлампиевич

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Сын: Некрасов Семен Евлампиевич

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1916

Дочь: (Некрасова) Евпросинья Евлампиевна

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1923

Дочь: Перфильева (Некрасова) Августа Евлампиевна

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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