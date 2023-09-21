Некрасов Евлампий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Некрасов Георгий Евлампиевич
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Некрасов Николай Евлампиевич
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Сын: Некрасов Семен Евлампиевич
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Дочь: (Некрасова) Евпросинья Евлампиевна
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1923
Дочь: Перфильева (Некрасова) Августа Евлампиевна
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Никитична
Смерть
Неизвестно