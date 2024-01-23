Саломея Никифорова
женский, родилась 1761 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла 1778 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
МатьАнисья Анисимова1723 ст. г.р.
ОтецНикифор Софронов1702 ст. г.р.
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Рождение
1761 ст.
Отец: Никифор Софронов
Мать: Анисья Анисимова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1778 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область