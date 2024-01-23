Саломея Никифорова 1761 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Саломея Никифорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1761 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла 1778 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Мать
Анисья Анисимова1723 ст. г.р.
Отец
Никифор Софронов1702 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Никифор Софронов

Мать: Анисья Анисимова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1778 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

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